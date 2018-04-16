В Брюховецком районе водитель легковушки на обочине сбил четырех детей и женщину

Краснодарский край

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В селе Большой Бейсуг Брюховецкого района 15 апреля произошло ДТП, в котором четыре ребенка и женщина

По предварительным данным, около 18:55 30-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на обочину и столкнулся с четырьмя детьми и женщиной. После этого водитель скрылся с места ДТП скрылся, но его задержали и доставили в отделение полиции. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Двоих детей шести и пяти лет, а также 39-летнюю женщину госпитализировали. Еще троим пострадавшим — детям двух лет и одного года и оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. 

По факту проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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