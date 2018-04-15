На Ставрополье мужчину будут судить за продажу самодельных кастетов

Сотрудники уголовного розыска Ставропольского края задержали мужчину, который пытался незаконно сбыть оружие

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что на рынке Предгорного района мужчина собирался продать три кастета. Злоумышленника задержали.

Эксперты-криминалисты заключили, что кастеты изготовлены кустарным способом. Подозреваемый рассказал, что купил их на рынке в Москве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (Незаконный сбыт холодного оружия), предусматривающей до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.