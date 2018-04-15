В Крыму пропала без вести 17-летняя девушка

В Севастополе полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю студентку

Вечером 12 апреля житель поселка Полюшко сообщил в полицию о том, что его 17-летняя дочь Карина Сумарокова в 6:45 ушла из дома на улице Решидова, 5 и до сих пор не вернулась. Девушка уехала на учебу в педагогический колледж, но на занятиях ее не было.

Приметы девушки: рост 170 см, плотное телосложение, волосы ниже плеч, половина головы окрашена в черный цвет, другая — в рыже-красный.

Предположительно была одета в черные брюки, серый свитер, лаковые черные туфли на высокой платформе. При себе у нее был фиолетовый рюкзак в цветочек, ноутбук Dell с черным корпусом, розовый смартфон, паспорт и СНИЛС на ее имя, сообщили в пресс-службе УМВд по Севастополю.

Пропавшая может находиться в Краснодарском крае или в Ростовской области, передает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Крым».

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам 71-70-81 или 102.