В центре Ростова раскопали древний жертвенник и около 300 захоронений

В центре Ростова-на-Дону во время реконструкции улицы Станиславского археологи раскопали и исследуют около 300 древних погребений

Руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук сообщил, что за год работы специалисты нашли около 300 погребений, которые относятся к первым векам нашей эры.

«Раскопали три памятника — некрополи Ростовского и Темерницкого городищ и часть самого Темерницкого городища. Полученные находки мы обрабатываем в камеральных условиях для дальнейшей передачи в музей», — рассказал Нечипорук.

Археологи обнаружили жертвенник, который является частью могильника и памятника.

Руководитель экспедиции отметил, что при раскопках удалось получить большое количество информации, обработав которую, ученые смогут установить, кто населял Ростов в древности.

«Памятники довольно значимые, потому что находятся в самом центре Ростова. Археологических раскопок на этих памятниках не проводилось, потому что город застроен, копать негде», — цитирует ТАСС Александра Нечипорука.

Раскопки полностью завершатся в апреле, а работа по обработке найденных артефактов продолжится.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 году в Ростове-на-Дону при раскопках некрополиса на улице Станиславского обнаружили захоронения меотов. В могильниках нашли более 40 захоронений, кувшины, глиняные кубки, остатки керамики. В июне там же нашли древнее захоронение ребенка с железным жезлом и предметы рукоделия и туалета: зеркало, швейные иглы, бусы и тонкие стерженьки из бронзы — предположительно, прообраз бигуди.

В феврале археологи нашли на Станиславского вымощенную камнем мостовую и чугунный порог старинного дома, а в марте — древнее захоронение с конем и чучелом теленка.