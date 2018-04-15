В ресторане Махачкалы в результате вооруженного конфликта погиб человек, двое пострадали

Дагестан

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В Махачкале ночью 15 апреля произошел вооруженный конфликт между посетителями ресторана, есть жертвы

Инцидент произошел около 00:30 в ресторане «Викинг» на проспекте Шамиля, передает «Молодежь Дагестана».

В результате вооруженного конфликта троих человек с ранениями доставили в больницу, где один из них скончался. Какое именно оружие использовалось, не уточняется.

На месте работает оперативно-следственная группа. В Махачкале объявлен план «Перехват». Полиция ищет других участников конфликта, которые скрылись с места происшествия.

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