В Северной Осетии девятилетний мальчик покончил с собой

Северная Осетия

Распечатать

В селе Зильги Правобережного района Северной Осетии 10 апреля обнаружили тело девятилетнего школьника

По версии следствия, около 16:25 учащийся четвертого класса покончил жизнь самоубийством у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства).

Проводится судмедэкспертиза, которая установит причину смерти мальчика, допрашиваются одноклассники и учителя школы, родственники, соседи и другие люди, у которых может быть какая-либо информация. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания.

Самоубийства Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Ростове в ДТП с пятью машинами перевернулась иномарка
В Крыму объявили экстренное предупреждение по пожароопасности и заморозкам
В Северной Осетии девятилетний мальчик покончил с собой
На Дону в результате обрушения в шахте погиб один человек
Ставрополец украл из школы статуэтки королевы Англии и стражника Букингемского дворца
Ученики сочинского центра «Сириус» написали «Тотальный диктант»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале