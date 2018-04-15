В Северной Осетии девятилетний мальчик покончил с собой

В селе Зильги Правобережного района Северной Осетии 10 апреля обнаружили тело девятилетнего школьника

По версии следствия, около 16:25 учащийся четвертого класса покончил жизнь самоубийством у себя дома.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства).

Проводится судмедэкспертиза, которая установит причину смерти мальчика, допрашиваются одноклассники и учителя школы, родственники, соседи и другие люди, у которых может быть какая-либо информация. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания.