На Дону в результате обрушения в шахте погиб один человек

Ростовская область

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В Красносулинском районе Ростовской области утром 15 апреля произошло обрушение в шахте «Дальняя» в поселке Гуково

В 6:30 на глубине 800 метров обрушилась кровля шахты. На поверхность самостоятельно смогли выбраться 86 рабочих. Один человек остался в шахте, в итоге он погиб. Специалисты военизированного горноспасательного отряда подняли его тело на поверхность, сообщает «Интерфакс».

В результате обрушения пожара не произошло, концентрация вредных веществ в воздухе не превысила допустимую норму.

Региональные управления прокуратуры и следственного комитета наличии проверку по факту обрушения горной породы и гибели человека, передает ТАСС.

Происшествия
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