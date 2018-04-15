Ученики сочинского центра «Сириус» написали «Тотальный диктант»
Сочинский образовательный центр «Сириус» 14 апреля присоединился к международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант»
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Чтецом стал генеральный директор ПАО «РКК Энергия», Академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев, диктант написали около 350 школьников.
На пресс-подходе ученый рассказал, что его мать была преподавателем русского языка и литературы и постоянно тренировала его в грамотности.
«Зато сегодня, когда приходится работать с большим количеством писем и бумаг, я поправляю их в автоматическом режиме», — отметил Солнцев.
Академик также отметил разницу между английским и русскиим языками.
«Когда говоришь по-английски, ты говоришь как машина. А когда говоришь по-русски, ты говоришь как Тургенев», — считает он.
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Напомним, ранее Владимир Солнцев заявил, что РКК «Энергия» собирается передать центру «Сириус» элементы космической станции «Мир» и стендовый образец нового управляемого корабля «Федерация».
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре «Тотальный диктант» прошел на 18 площадках, две из которых были закрытыми. В акции приняли участие около 1,5 тыс. горожан. Кроме того, диктант написали на МКС.
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