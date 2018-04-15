Ученики сочинского центра «Сириус» написали «Тотальный диктант»

Сочинский образовательный центр «Сириус» 14 апреля присоединился к международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант»

Чтецом стал генеральный директор ПАО «РКК Энергия», Академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев, диктант написали около 350 школьников.

На пресс-подходе ученый рассказал, что его мать была преподавателем русского языка и литературы и постоянно тренировала его в грамотности.

«Зато сегодня, когда приходится работать с большим количеством писем и бумаг, я поправляю их в автоматическом режиме», — отметил Солнцев.

Академик также отметил разницу между английским и русскиим языками.

«Когда говоришь по-английски, ты говоришь как машина. А когда говоришь по-русски, ты говоришь как Тургенев», — считает он.