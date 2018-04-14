В Краснодаре прошли Корниловские поминовения

В Краснодаре 14 апреля прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня гибели главнокомандующего Добровольческой армией генерала Лавра Корнилова

В Корниловских поминовениях приняли участие более 2 тыс. жителей города и края, вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, исполняющий обязанности главы Краснодара Сергей Васин, председатель городской Думы Вера Галушко. «В этом году мы отмечаем памятную дату — ровно 100 лет назад генерал Лавр Корнилов погиб под Екатеринодаром вместе со многими казаками и офицерами Добровольческой армии. Несколько лет назад было принято решение — создать на этом месте мемориальный комплекс жертвам Гражданской войны. Мы хотим, чтобы здесь был полноценный тематический парк и в будущем планируем продлить благоустройство этой территории в сторону станицы Елизаветинской и сделать выход к Кубани. Главное, чтобы трагические события 100-летней давности никогда не повторились», — цитирует Васина пресс-служба городской администрации.

Долуда рассказал, что ежегодно Кубанское казачье войско проводит около 17 поминовений. «Каждое из них — это трагическая страница истории славного казачества. И сегодня мы отдаем дань памяти легендарному военачальнику Лавру Корнилову. Отрадно, что здесь много молодежи. Именно среди вас воспитываются будущие атаманы первичных, районных обществ, атаманы отделов и войска. Вы должны понимать, что теперь будущее казачества зависит от каждого из вас», — сказал атаман.