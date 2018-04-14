В Сочи в ДТП попал автобус с детьми

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 14 апреля произошла авария с автобусом, перевозившем детей

ДТП случилось в Адлерском районе курорта около 15:30. По предварительным данным, водитель автобуса при перестроении врезался в Hyundai. После автобус съехал с дороги в ливневую канаву, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ДТП никто не пострадал. На месте аварии работает полиция.

Дети ДТП Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Краснодаре прошли Корниловские поминовения
В Сочи в ДТП попал автобус с детьми
Казак из Ростова-на-Дону хочет построить храм из конструктора Lego
В Ингушетии мужчину посадили на3,5 года за избиение жены
В Краснодаре пьяный мужчина выбил зубы пассажирке трамвая
В Новороссийске нашли участок под строительство приюта для животных

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале