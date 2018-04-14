В Сочи в ДТП попал автобус с детьми
В Сочи 14 апреля произошла авария с автобусом, перевозившем детей
ДТП случилось в Адлерском районе курорта около 15:30. По предварительным данным, водитель автобуса при перестроении врезался в Hyundai. После автобус съехал с дороги в ливневую канаву, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В ДТП никто не пострадал. На месте аварии работает полиция.
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