В Ингушетии мужчину посадили на3,5 года за избиение жены

Сунженский районный суд в Ингушетии вынес приговор местному жителю, которого обвинили в избиении жены

В суде установили, что пьяный 34-летний житель сельского поселения Мужичи избил супругу руками и ногами. У женщины разорвалась селезенка. В семье есть шестеро детей, сообщает «Интерфакс».

Суд назначил обвиняемому наказание в 3,5 года колонии общего режима.