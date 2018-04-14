В Тихорецком районе от мужчины сбежали краденые свиньи

В Тихорецком районе возбудили уголовное дело после кражи животных

В полицию обратился местный житель, у которого из хозпостройки пропали девять свиней. Ущерб превысил 40 тыс. рублей. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли на земле следы шин автомобиля. Сотрудники МВД установили машину, на которой ехал вор, и задержали 28-летнего местного жителя.

«В отделе полиции мужчина пояснил, что вывез свиней на автомобиле с территории хозяйственной постройки, однако в пути машина заглохла. Пока злоумышленник устранял поломку, похищенные животные разбежались», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.