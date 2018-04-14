В Тихорецком районе от мужчины сбежали краденые свиньи

Краснодарский край

Распечатать

В Тихорецком районе возбудили уголовное дело после кражи животных

В полицию обратился местный житель, у которого из хозпостройки пропали девять свиней. Ущерб превысил 40 тыс. рублей. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли на земле следы шин автомобиля. Сотрудники МВД установили машину, на которой ехал вор, и задержали 28-летнего местного жителя.

«В отделе полиции мужчина пояснил, что вывез свиней на автомобиле с территории хозяйственной постройки, однако в пути машина заглохла. Пока злоумышленник устранял поломку, похищенные животные разбежались», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Животные Кражи Тихорецкий район
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Тихорецком районе от мужчины сбежали краденые свиньи
На Ставрополье автомобиль врезался в маршрутку
Путин созвал экстренное заседание Совбеза ООН после авиаудара в Сирии
Сенатор от Дагестана Керимов задекларировал самый большой заработок в Совете Федерации
В Гулькевичском районе подростка ударило током на крыше вагона
В Адыгее выясняют причины пожара на складе макулатуры

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале