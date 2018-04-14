В Адыгее завершены поиски утонувших на Беляевских карьерах

Поиск трех утонувших во время катания на лодке жителей Адыгеи продолжался более месяца

В конце марта были обнаружены и переданы следственным органам тела 2-х мужчин, поднята на поверхность затонувшая лодка. Вечером 11 апреля со дна водоема было извлечено и передано следственным органам тело жительницы Майкопского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

«В настоящий момент личности погибших установлены. С родственниками погибших работает психолог главного управления МЧС России по Республике Адыгея», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В рамах поисково-спасательных мероприятий обследовано 9,66 кв. км водоема, прибрежной зоны и береговой линии. Из них водолазами обследовано 4,6 тыс. кв. метров дна водоема.

Как сообщали Юга.ру, что 9 марта 2018 года во время катания на Кубанском водохранилище в районе Беляевских карьерах произошло опрокидывание моторной лодки. В результате произошедшего пострадал один человек, жертвами несчастного случая стали 3 человека. Одна гражданка самостоятельно добралась до берега, где впоследствии была обнаружена рыбаками.





