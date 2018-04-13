В Краснодаре скончался известный кубанский журналист Александр Гикало

Краснодарский край

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Известный кубанский журналист, заместитель главного редактора газеты «Вольная Кубань» Александр Гикало ушел из жизни 13 апреля на 69-м году жизни

Кончина Александра Гикало связана с тяжелой болезнью, выявленной в конце февраля, сообщает издание.

Гикало начал заниматься журналистикой в начале 70-х годов, последние 20 лет проработал в газете «Вольная Кубань». Он был известным политическим обозревателем, представлял издание в Законодательном собрании края, был членом общественного совета краевой избирательной комиссии. Читатели знали его как постоянного автора «Политдней» и «Политобзоров».

Для многих молодых корреспондентов он стал учителем, сейчас его ученики работают во многих изданиях региона, в том числе на редакторских должностях.
Гикало является членом Союза журналистов России, заслуженным журналистом Кубани. Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени. Неоднократный лауреат краевого журналистского конкурса «Золотое перо Кубани».

Коллектив портала Юга.ру выражает соболезнования родным, близким и коллегам Александра Гикало.

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