Блокировка Telegram начнется не раньше воскресенья

Мессенджер Telegram не могут заблокировать до воскресенья

Из процедуры блокировки следует, что приступить к блокировке мессенджера Роскомнадзор сможет не раньше 15 апреля, пишут «Ведомости».

Процедура блокировки прописана в постановлении правительства. В документе говорится, что в течение дня после вступившего в силу решения Роскомнадзор должен направить уведомление хостеру Telegram о необходимости ограничить доступ к его сервисам. Затем начинается новый отсчет: если в течение суток мессенджер не выполнит законные требования, только тогда Роскомнадзор начнет процедуру блокировки.

Блокировать сервис на территории России обязаны операторы связи, которые автоматически выгружают данные о сайтах, подлежащих блокировке из реестра Роскомнадзора. Операторам закон также дает 24 часа на то, чтобы ограничить доступ к сервисам.

Получается, Роскомнадзор может начать саму процедуру блокировки не раньше, чем через день после вступления в законную силу решения суда, то есть не раньше воскресенья.

При этом источник «Интерфакса», знакомый с решением ведомства, сообщил, что Роскомнадзор добавит в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров адреса для блокировки Telegram на территории РФ 16 апреля.

Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается».

Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.