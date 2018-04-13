В Краснодаре прошел творческий фестиваль «Факел Кубани»

В Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко 12 апреля состоялся первый тур фестиваля самодеятельного творчества ПАО «Газпром» «Факел Кубани»

В мероприятии приняли участие более 300 артистов из филиалов компании Краснодарского края, Ростовской области и Адыгеи. Они выступили в разных жанрах — в хореографии, вокале, фольклоре, эстрадно-цирковом и инструментальном жанре. Самому старшему участнику фестиваля исполнилось 59 лет, а младшему — всего четыре с половиной года. Кроме того, в рамках фестиваля прошел конкурс «Юный художник».

«Наша компания сильна не только оборудованием и технологиями. А прежде всего нашими людьми, тем духом, который мы в них закладываем, — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Андрей Ветошкин. — Наши люди не только работают на производстве, но и живут творчеством. Это и есть миссия фестиваля. Наша цель — вовлечь, дать возможность проявить себя, оторвать от телевизора, показать интересную и полную событий жизнь. И это наши главные инвестиции».

Обладателями гран-при фестиваля в детской номинации стали солисты спортивно-танцевального клуба «Прайм» Евгений Василенко и Алина Козлова, представлявшие Яблоновское управление аварийно-восстановительных работ. Среди взрослых главный приз завоевала Светлана Гейн (сотрудник медико-санитарной части).

Победители регионального этапа фестиваля смогут побороться за первые места на зональном этапе фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», который пройдет в октябре 2018 года в Казани. Победители зональных туров (южная и северная зоны) участвуют в третьем, заключительном туре, рассказали в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Корпоративный фестиваль проводится один раз в два года с 2003 года среди дочерних предприятий ПАО «Газпром».