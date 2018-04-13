Генсек ООН заявил о возвращении холодной войны

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир вновь переживает период холодной войны и предупредил об угрозе, которая исходит от ситуации на Ближнем Востоке

По его словам, «механизмы и гарантии, которые существовали в прошлом и позволяли справляться с рисками эскалации, судя по всему, более не существуют».

«Мы видим множество линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась.Она хочет реванша, но отличается от предыдущей», — сказал Гутерриш, выступая на заседании СБ ООН 13 апреля.

Гутерриш указал на опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке. По его словам, именно «ситуация в Сирии представляет наиболее серьезную угрозу международному миру и безопасности»: там идут военные действия, в которых участвуют разные страны, оппозиционные группировки, ополченцы, иностранные наемники и террористические организации. В то же время есть и другие «разломы» — палестино-израильские противоречия, трения между суннитами и шиитами, вопрос о статусе курдов, отношение к роли «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Регион столкнулся с настоящим гордиевым узлом: линии разломов пересекаются друг с другом и создают крайне волатильную ситуацию с риском эскалации, фрагментации и раздела, с серьезными региональными и глобальными последствиями», — сказал Гутерриш.

Генсек выразил возмущение новыми сообщениями о применении химического оружия в зоне конфликта в Сирии. Он выразил поддержку миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и призвал предоставить ей доступ к месту предполагаемой химической атаки и позволить ей работать.

В конце выступления он подчеркнул, что самый большой риск, с которым столкнулось международное сообщество — то, что ситуация выйдет из-под контроля.

«Предотвратить это — наша общая обязанность», — призвал Гуттериш.