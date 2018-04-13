На улице Новороссийской в Краснодаре снова ограничили движение

В Краснодаре до вечера 13 апреля будет действовать ограничение движения транспорта по улице Новороссийской

Возобновить движение планируется к 20:00, сообщили в пресс-службе администрации города.

Проезд закрыли из-за асфальтировки железнодорожного переезда через Новороссийскую в районе перекрестка с улицей им. Шевченко.

«Перекрытие движения будет кратковременным, но оно необходимо для соблюдения технологии производства. Просим водителей отнестись к ситуации с пониманием», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Напомним, утром 13 апреля улицу открыли для движения машин, однако на ней продолжаются работы по нанесению разметки и асфальтированию участка площадью 300-500 кв. метров в районе перекрестка с улицей Шевченко.

Днем в Telegram-канале администрации Краснодара опубликовали фотографии отремонтированной улицы Новороссийской.