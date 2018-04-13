На улице Новороссийской в Краснодаре снова ограничили движение
В Краснодаре до вечера 13 апреля будет действовать ограничение движения транспорта по улице Новороссийской
Возобновить движение планируется к 20:00, сообщили в пресс-службе администрации города.
Проезд закрыли из-за асфальтировки железнодорожного переезда через Новороссийскую в районе перекрестка с улицей им. Шевченко.
«Перекрытие движения будет кратковременным, но оно необходимо для соблюдения технологии производства. Просим водителей отнестись к ситуации с пониманием», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Напомним, утром 13 апреля улицу открыли для движения машин, однако на ней продолжаются работы по нанесению разметки и асфальтированию участка площадью 300-500 кв. метров в районе перекрестка с улицей Шевченко.
Днем в Telegram-канале администрации Краснодара опубликовали фотографии отремонтированной улицы Новороссийской.
Как сообщали Юга.ру, улицу Новороссийскую обещали открыть после ремонта до конца 2017 года. Однако перед Новым годом было объявлено, что открытие движения переносится на неопределенный срок, потому что из-за дождей промокло основание дороги и укладывать асфальт было нельзя. Полностью закончить ремонт Новороссийской планируется 20 апреля.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.