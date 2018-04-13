В выходные на Кубани будет дождливо, в горах возможен мокрый снег

Метеорологи спрогнозировали в Краснодарском крае ухудшение погоды к 15 апреля

По данным Краснодарского гидрометцентра, 14 апреля в юго-восточных предгорьях местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в горах — мокрый снег. Ночью термометры покажут 5-10 °С, местами на востоке похолодает до 0-5 °С, в юго-восточных предгорьях и на севере Кубани ночью и утром ожидаются заморозки -1...-3 °С. Днем воздух прогреется до 11-16 °С, местами до 18 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В Краснодаре в выходные сохранится ясная погода. Температура воздуха ночью 14 апреля — 6-8 °С, днем потеплеет до 15-17 °С. В ночь на 15 апреля будет 4 °С, днем 16 °С. В субботу скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. В воскресенье ветер стихнет до 4 м/с.

На Черноморском побережье в ночь на субботу ожидается слабый дождь в районе Сочи. Температура воздуха ночью 7-12 °С, на севере побережья — 3-8 °С, днем 15-20 °С. В ночь на воскресенье будет около 4-9 °С, днем воздух прогреется до 13-18 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, на участке Анапа — Геленджик усиление до 12-17 м/с, порывы могут достигать 20 м/с.

Как сообщали Юга.ру, ранее МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам в Северной Осетии, на Кубани и на Ставрополье.