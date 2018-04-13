В Адыгее заведующая детсадом получала зарплату несуществующих работников

Адыгея

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Гиагинский районный суд признал виновной в мошенничестве бывшую заведующую детским садом № 10 «Малышок» станицы Дондуковской

Следствие установило, что с 2015 по 2017 год заведующая похищала средства, выделенные на оплату труда фиктивно трудоустроенных ею работников дошкольного учреждения. Сумма ущерба превысила 130 тыс. рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, а также штраф 50 тыс. рублей. Кроме того, она лишена права занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе в течение трех лет.

С осужденной взыскан причиненный материальный ущерб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Детские сады Мошенничество Прокуратура Суд
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