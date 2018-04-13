Власти Ростовской области решили создать экологический фонд

В Ростовской области планируется создать экологический фонд и координационный совет для решения проблем, касающихся оздоровления Дона и Цимлянского водохранилища

«Главная проблема — заиление и маловодье, уровень воды последние годы падает ниже критических отметок, это влияет на водообеспечение всего региона. Мы планируем создать фонд, который бы занимался вопросами оздоровления нижнего Дона и Цимлянского водохранилища. В этом фонде будут предприятия», — рассказал журналистам заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Гончаров отметил, что также планируется создать координационный орган при правительстве региона, который будет заниматься проблемами водохранилища.



Как ранее писали Юга.ру, по мнению экспертов, изменить ситуацию с моловодьем может только строительство Багаевского гидроузла.