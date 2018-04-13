В Краснодаре перекроют улицу Рылеева из-за строительства коллектора

В Краснодаре на участке улицы Рылеева 23 апреля начнутся работы по монтажу нового канализационного коллектора

В связи с этим проезд транспорта по улице Рылеева от Тургенева до Брюсова будет закрыт до 20 июня.

«Строительство ливневой канализации на участке улицы Рылеева — это продолжение работ по устройству системы водоотведения по улице Тургенева. Центральной канализации здесь раньше не было. Сети водоотведения были проложены вместе с заменой старого ливневого коллектора на участке Тургенева, где ведется капитальный ремонт», — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.