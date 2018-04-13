В Краснодаре 13 апреля откроют движение по улице Новороссийской
В Краснодаре завершили асфальтирование улицы Новороссийской
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что улица открыта для движения с утра 13 апреля. Дорожную разметку наносят ночью, чтобы не мешать автомобилистам.
«Параллельно подрядчик устраняет выявленные недочеты, вывозит оставшийся строительный мусор, завершает работы по благоустройству», — цитирует Архипова пресс-служба администрации Краснодара.
В ближайшее время подрядчик завершит асфальтирование участка площадью 300–500 кв. метров в районе перекрестка Новороссийской и Шевченко. Полностью завершить ремонт Новороссийской планируют 20 апреля.
Как сообщали Юга.ру, движение на Новороссийской обещали открыть до конца 2017 года. Однако накануне Нового года стало известно, что открытие движения переносится на неопределенный срок, потому что из-за дождей промокло основание дороги и укладывать асфальт было нельзя.
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