В Краснодаре 13 апреля откроют движение по улице Новороссийской

В Краснодаре завершили асфальтирование улицы Новороссийской

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что улица открыта для движения с утра 13 апреля. Дорожную разметку наносят ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

«Параллельно подрядчик устраняет выявленные недочеты, вывозит оставшийся строительный мусор, завершает работы по благоустройству», — цитирует Архипова пресс-служба администрации Краснодара.

В ближайшее время подрядчик завершит асфальтирование участка площадью 300–500 кв. метров в районе перекрестка Новороссийской и Шевченко. Полностью завершить ремонт Новороссийской планируют 20 апреля.