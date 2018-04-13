В Ростове во время ЧМ-2018 водители автобусов будут носить униформу

В Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу водители пассажирских автобусов будут носить униформу

Водителей пассажирских автобусов большой вместимости оденут в специализированную форму: голубые сорочки с черными галстуками, белые жилеты и черные брюки. Об этом говорится в условиях аукциона, объявленного на портале госзакупок донским пассажирским перевозчиком «Ростовпассажиртранс».

До 28 апреля предприятие планирует закупить 800 сорочек голубого цвета, с пуговицами, воротником-стойкой и короткими рукавами, а также мягкими резиновыми вставками на поясе. Брюки будут черного цвета, прямого покроя, со стрелками, заказано 400 пар.

На закупку униформы для водителей выделено более 943 тыс. рублей.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).