На Кубани завершился отопительный сезон
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 апреля сообщил, что отопительный сезон в регионе завершился без аварий
Глава Кубани отметил, что ранняя весна в регионе обычно начинается с резкого перехода на высокие температуры, и в этом году в Краснодаре и еще нескольких районах к 7 апреля из-за теплой погоды исчезла необходимость в отоплении.
«Однако в некоторых северных районах дольше сохраняются низкие показатели температуры. Поэтому решение об окончании отопительного сезона на территории всего региона было отложено до установления нормы во всех муниципалитетах», — цитирует губернатора РИА «Новости».
Кондратьев заявил, что несмотря на окончание отопительного сезона, предприятия ТЭК и ЖКХ продолжают работать — проводят профилактику в рамках подготовки к следующей зиме.
«В целом по краю прошедшей зимой ни одно происшествие не попало под квалификацию аварии. Отмечу, что в 41 муниципалитете из 44 не зафиксировано ни одного аварийного случая в системе теплоснабжения. Этого удалось добиться благодаря успешной реализации краевой программы по модернизации систем теплоснабжения, а также строительству новых объектов», — сказал глава Кубани.
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Он добавил, что 12 апреля запустили новую блочно-модульную котельную в Крыловском районе. Всего в 2018 году планируется построить 10 новых котельных, еще около 30 объектов планируется модернизировать за счет средств инвесторов и предприятий.
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в ближайшие два дня в регионе ожидается 18-20 °С, на юге потеплеет до 23 °С.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре отопительный сезон завершился 11 апреля. В этот же день прекратили подачу тепла в дома жителей Ростова-на-Дону.
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