На Кубани завершился отопительный сезон

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 апреля сообщил, что отопительный сезон в регионе завершился без аварий

Глава Кубани отметил, что ранняя весна в регионе обычно начинается с резкого перехода на высокие температуры, и в этом году в Краснодаре и еще нескольких районах к 7 апреля из-за теплой погоды исчезла необходимость в отоплении.

«Однако в некоторых северных районах дольше сохраняются низкие показатели температуры. Поэтому решение об окончании отопительного сезона на территории всего региона было отложено до установления нормы во всех муниципалитетах», — цитирует губернатора РИА «Новости».

Кондратьев заявил, что несмотря на окончание отопительного сезона, предприятия ТЭК и ЖКХ продолжают работать — проводят профилактику в рамках подготовки к следующей зиме.

«В целом по краю прошедшей зимой ни одно происшествие не попало под квалификацию аварии. Отмечу, что в 41 муниципалитете из 44 не зафиксировано ни одного аварийного случая в системе теплоснабжения. Этого удалось добиться благодаря успешной реализации краевой программы по модернизации систем теплоснабжения, а также строительству новых объектов», — сказал глава Кубани.