В Краснодаре суд оправдал мужчину, которого обвинили в двойном убийстве

В Краснодаре суд оправдал Ивана Федорова, которого признали в двойном убийстве пенсионерки и ее сына

Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, 29-летний мужчина убил молотком пожилую жительницу Туапсе и ее сына и похитил у них 5 тыс. рублей. Его задержали 28 июня 2016 года, а в декабре 2017 года дело по п.«в» ч.4 ст.162 и п.«а,з» ч.2 ст.105 УК РФ направили в Краснодарский краевой суд.

Ранее присяжные оправдали Федорова, а 13 апреля суд вынес ему окончательный вердикт.

«В результате рассмотрения уголовного дела согласно оправдательного вердикту присяжных вина подсудимого в преступлении признана недоказанной. Также признан недоказанным размер похищенных денег. Оправдательный вердикт присяжных обязателен для председательствующего и влечет вынесение оправдательного приговора», — сказал судья Георгий Поддубный.

Федора Иванова признали невиновным и оправдали. Уголовное дело о двойном убийстве постановили вернуть руководителю следственного органа для установления преступника.