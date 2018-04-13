В Краснодаре суд оправдал мужчину, которого обвинили в двойном убийстве

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре суд оправдал Ивана Федорова, которого признали в двойном убийстве пенсионерки и ее сына

Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, 29-летний мужчина убил молотком пожилую жительницу Туапсе и ее сына и похитил у них 5 тыс. рублей. Его задержали 28 июня 2016 года, а в декабре 2017 года дело по п.«в» ч.4 ст.162 и п.«а,з» ч.2 ст.105 УК РФ направили в Краснодарский краевой суд.

Ранее присяжные оправдали Федорова, а 13 апреля суд вынес ему окончательный вердикт.

«В результате рассмотрения уголовного дела согласно оправдательного вердикту присяжных вина подсудимого в преступлении признана недоказанной. Также признан недоказанным размер похищенных денег. Оправдательный вердикт присяжных обязателен для председательствующего и влечет вынесение оправдательного приговора», — сказал судья Георгий Поддубный.

Федора Иванова признали невиновным и оправдали. Уголовное дело о двойном убийстве постановили вернуть руководителю следственного органа для установления преступника.

Краснодар Туапсинский район Убийство
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Ростове во время ЧМ-2018 водители автобусов будут носить униформу
В Кабардино-Балкарии у шести из восьми отравившихся кадетов выявили норовирус
В Новороссийске загорелась заправка
В Минздраве России не поддержали продажу безрецептурных лекарств в магазинах
«Базэл Аэро» и «Аэропорты регионов» считают, что санкции США не помешают работе аэропортов Ростова, Сочи и Геленджика
На Кубани завершился отопительный сезон

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале