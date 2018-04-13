«Базэл Аэро» и «Аэропорты регионов» считают, что санкции США не помешают работе аэропортов Ростова, Сочи и Геленджика

В «Базэл Аэро» и холдинге «Аэропорты регионов» (они управляют 8 российскими аэропортами) считают, что санкции США не окажут влияния на полеты команд-участниц ЧМ-2018 в Россию

Как сообщали Юга.ру, ранее Reuters сообщил, что из-за санкций против бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга у участников чемпионата мира по футболу — 2018 могут возникнуть проблемы с прилетом в восемь российских аэропортов. В их числе — ростовский Платов, аэропорты Геленджика и Сочи.

«Вновь объявленные санкции США не оказывают непосредственного влияния на возможность участников и гостей ЧМ-2018 прибывать в аэропорты городов, где будут проводиться матчи первенства. Сегодня организации приема и качественному обслуживанию участников и гостей чемпионата ничто не препятствует. Заявления об обратном являются спекуляциями и не соответствуют действительности», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Аэропорты регионов».

В пресс-службе «Базэл Аэро» порталу Юга.ру тоже прокомментировали эту информацию.

«Мы всегда готовы беспрепятственно принять как участников и болельщиков ЧМ по футболу, так и всех путешественников. Международный аэропорт Сочи работает в режиме "открытого неба", который позволяет обслуживать любые прямые, транзитные и чартерные рейсы всех авиакомпаний мира. Аэропорты Базэл Аэро технологически полностью готовы к приему больших групп болельщиков. По предварительной оценке, специалистов компании суточный пассажиропоток аэропорта Сочи во время проведения ЧМ-2018 может составить от 28 тыс. до 35 тыс. человек, количество обслуженных рейсов в день — до 120», — сообщили в компании.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).