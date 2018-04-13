Житель Ставрополья опубликовал фотографию, оскверняющую символы воинской славы России

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя Изобильного, которого подозревают в осквернение символов воинской славы России

По данным следствия, вечером 10 ноября 2017 года 20-летний парень пришел к памятнику «Воинам, погибшим в Великую Отечественную войну» в поселке Рыздвяном Изобильненского района. Он сфотографировался на мобильный телефон на фоне мемориала с поднятой вверх рукой в виде жеста, схожего с нацистским приветствием. После этого молодой человек опубликовал фотографию в одной из социальных сетей.

Уголовное дело возбудили по материалам, поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время следователи планируют осмотреть мобильный телефон подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.