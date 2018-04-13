Более 100 новых торговых точек откроют в Ростове к ЧМ-2018

Более 100 новых нестационарных торговых объектов откроют в Ростове-на-Дону на время проведения чемпионата мира по футболу

«Для обеспечения потребностей гостей чемпионата мира в услугах быстрого обслуживания и общественного питания предусмотрено размещение 60 нестационарных объектов — в предстадионной зоне, на левобережье реки Дон. В центральной части города предполагается разместить 40 НТО быстрого обслуживания и общественного питания и 10 дополнительных торговых точек на Привокзальной площади сроком на период проведения игр чемпионата мира», — сообщает пресс-служба администрации города.

Ростовские предприниматели подали 371 заявку на осуществление торговой деятельности в радиусе 2 км от стадиона «Ростов-Арена». Все заявки получили одобрение от ФИФА.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).