Женщину осудили за похищение и убийство жительницы Геленджика

Краснодарский край

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В Геленджике суд вынес приговор женщине, которую признали виновной в убийстве и похищении человека

По версии следствия, 51-летняя женщина дружила с 91-летним пенсионером и помогала ему по хозяйству. Вечером 8 июня 2017 года в Новороссийске во дворе дома она поссорилась с 56-летней Натальей Микла, внучкой мужчины. Пенсионер вмешался в конфликт.

«В этой связи Микла насильно поместила женщину в автомобиль под управлением своей дочери, после чего злоумышленницы скрылись вместе с ней. В процессе езды Микла задушила потерпевшую, а ее тело родственницы оставили в коллекторе под автодорогой между селом Кабардинка и Новороссийском», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вторая фигурантка скрылась от следствия, ее объявили в розыск. Микла получила 10 лет колонии общего режима.

Новороссийск Похищения людей Убийство
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