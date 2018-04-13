«ЕвроХим» принял участие во Всероссийской неделе охраны труда в Сочи

Представители минерально-химической компания «ЕвроХим» на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ) рассказали, какие практики используют в области охраны труда и промышленной безопасности

Форум проходит в Сочи с 10 по 13 апреля, он собрал более 12 тыс участников из России и зарубежных стран. Представители международной компании, основанной российским предпринимателем и меценатом Андреем Мельниченко, отметили, что «ЕвроХим» — социально-ответственное производство, которое уделяет внимание промышленной безопасности, экологии и охране труда.

«Вопрос охраны труда и техники безопасности для нас является ключевым и приоритетным. В компании реализуется весь комплекс предупредительных мероприятий по охране труда. Соответственно, по технологическим процессам, по воздействию вредных производственных факторов проводятся медосмотры, обучение безопасным методам работы, использование средств индивидуальной защиты, добровольное медицинское страхование. На все мероприятия в год мы тратим несколько миллиардов рублей», — сообщил генеральный директор ОА «МХК "ЕвроХим"» Игорь Нечаев, выступая на стратегической панельной сессии «Сфера охраны труда: достижения и вызовы».

Представители Белореченского производства минеральных удобрений «ЕвроХим-БМУ» рассказали порталу Юга.ру, какие главные проекты по охране труда и промышленной безопасности реализуются на заводе.

«В 2016 году была разработана и внедрена программа по укреплению здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний персонала "ЕвроХим-БМУ" "Молоко на предприятии". Мы обеспечили возможность безвозмездного порционного употребления молока в профилактических целях работниками, находящимися на территории организации, в их рабочую смену. В 2017 году на эти цели было потрачено 1,5 млн рублей», — пояснили в «ЕвроХим-БМУ».

В 2017 году на предприятии внедрили несколько новых проектов в области охраны труда и промышленной безопасности. Среди них — реконструкция склада хранения и строительство узла налива серной кислоты, устройство водяных завесов, а также переаттестация нештатного аварийно-спасательного формирования.