В Ставрополе у наркосбытчицы нашли 2,1 тыс. доз героина

В Ставропольском крае полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю установили причастность 27-летней уроженки страны ближнего зарубежья к сбыту наркотиков на территории Ставрополя.

Правоохранители задержали девушку на улице и доставили в отдел полиции. При досмотре в ее карманах наши три полимерных свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это героин.

Во время обыска в квартире подозреваемой обнаружили полиэтиленовые пакеты с серым веществом и приспособления для расфасовки и упаковки наркотиков. По итогам экспертизы установлено, что это также героин общей массой более 700 граммов, что составляет более 2,1 тыс. доз.

Девушка рассказала, что покупала крупные партии наркотиков, получала из также через закладки и перевозила в Ставропольский край с целью сбыта. Она расфасовывала наркотики на мелкие партии, делала закладки и передавала адреса тайников на специальный сайт, после чего получала деньги от оператора сайта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Подозреваемая заключена под стражу. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.



