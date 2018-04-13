В Ставрополе в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Ставропольский край

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В Ставрополе произошла авария с участием общественного транспорта

ДТП случилось 12 апреля около 19:35 на улице Доваторцев. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ отвлекся от управления и врезался в стоящий на крайней правой полосе BMW. Во время ДТП в автобусе было десять пассажиров, сообщает RT.

Пострадали пять человек, из госпитализировали в городскую больницу.

ДТП Ставрополь
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В Ставрополе в ДТП с автобусом пострадали пять человек
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