В Ставрополе в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Ставрополе произошла авария с участием общественного транспорта

ДТП случилось 12 апреля около 19:35 на улице Доваторцев. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ отвлекся от управления и врезался в стоящий на крайней правой полосе BMW. Во время ДТП в автобусе было десять пассажиров, сообщает RT.

Пострадали пять человек, из госпитализировали в городскую больницу.