На Дону за 17 разбойных нападений на магазины будут судить банду. Двое ее членов — подростки
В Ростовской области перед судом предстанут пятеро членов банды, обвиняемые в серии разбойных нападений на магазины
По данным следствия, банда орудовала с января по март 2017 года. В разном составе они совершили 17 разбойных нападений на продавцов и обслуживающий персонал магазинов в Ростове, Батайске и Аксае, действуя группой в составе от 2 до 4 человек. Они всегда надевали в масках, а в качестве оружия использовали пневматический пистолет, а в некоторых случаях применяли насилие к потерпевшим женщинам.
Из магазинов преступники уносили деньги, алкоголь и сигареты, в общей сложности причинив ущерб в 360 тыс. рублей.
Год назад члены банды были задержаны и впоследствии заключены под стражу. Все обвиняемые — жители Ростова, двое из них являются несовершеннолетними.
Все пятеро обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой — 17 эпизодов). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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