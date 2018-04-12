В Ростовской области перед судом предстанут пятеро членов банды, обвиняемые в серии разбойных нападений на магазины

По данным следствия, банда орудовала с января по март 2017 года. В разном составе они совершили 17 разбойных нападений на продавцов и обслуживающий персонал магазинов в Ростове, Батайске и Аксае, действуя группой в составе от 2 до 4 человек. Они всегда надевали в масках, а в качестве оружия использовали пневматический пистолет, а в некоторых случаях применяли насилие к потерпевшим женщинам.

Из магазинов преступники уносили деньги, алкоголь и сигареты, в общей сложности причинив ущерб в 360 тыс. рублей.

Год назад члены банды были задержаны и впоследствии заключены под стражу. Все обвиняемые — жители Ростова, двое из них являются несовершеннолетними.

Все пятеро обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой — 17 эпизодов). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.