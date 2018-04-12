Детские куртки с нацистской символикой нашли в одном из магазинов Черкесска
Полиция изъяла из продажи детские куртки с нацистской символикой, обнаруженные в магазине одежды в Черкесске
«Сотрудники МВД и УФСБ по КЧР выявили факт сбыта детской верхней одежды с нанесенной экстремистской символикой, демонстрирование которой запрещено федеральным законом РФ», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.
В отношении продавца, 21-летней местной жительницы, составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ (Изготовление или сбыт атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Ей грозит штраф до 100 тыс. рублей, одежда будет изъята.
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