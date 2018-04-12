Десятый международный забег на Эльбрус пройдет в мае

С 1 по 8 мая в Приэльбрусье состоится десятый юбилейный международный Фестиваль экстремальных видов спорта Elbrus Race

Мероприятие соберет около 400 скайраннеров, альпинистов, лыжников, ски-альпинистов, а также мультиспортсменов и любителей активного отдыха из России, Украины, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Австрии, Чехии, Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии, Италии, Польши, Латвии, Болгарии, Андоры и Финляндии. Они примут участие в забеге на высшую точку Европы — гору Эльбрус (5642 м).

В рамках фестиваля по традиции пройдут соревнования в дисциплинах «Вертикальный километр» (2450- 3450 м) и «Скоростное восхождение на Западную вершину». Последнее пройдет в двух классах: «Спорт» и «Классика»: в первом случае старт забега дается с поляны Азау (2350 м), во втором — с Бочек (3780 м).

Кроме того, в рамках Elbrus Race в третий раз пройдет международный Кубок Победы, посвященный победе в Великой Отечественной войне, в котором военнослужащие поборются за награды в скайраннинге и ски-альпинизме.

Мероприятие организовано при участии Федерации альпинизма России и КБР, МЧС России, правительства Кабардино-Балкарии и администрации Эльбрусского района, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

