Грузовой поезд сбил школьника в Брюховецкой

Следственные органы проводят доследственную проверку после гибели 14-летнего мальчика в станице Брюховецкой

Инцидент произошел около 17 часов 12 апреля на 1534-м км перегона Придорожная — Брюховецкая.

«По версии следствия, грузовым поездом № 263 был смертельно травмирован несовершеннолетний. Мальчик хотел перебежать железнодорожное полотно в неположенном месте прямо перед проходящим поездом. Машинистом поезда было применено экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и локомотивную бригаду. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.