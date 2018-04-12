Грузовой поезд сбил школьника в Брюховецкой

Краснодарский край

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Следственные органы проводят доследственную проверку после гибели 14-летнего мальчика в станице Брюховецкой

Инцидент произошел около 17 часов 12 апреля на 1534-м км перегона Придорожная — Брюховецкая.

«По версии следствия, грузовым поездом № 263 был смертельно травмирован несовершеннолетний. Мальчик хотел перебежать железнодорожное полотно в неположенном месте прямо перед проходящим поездом. Машинистом поезда было применено экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и локомотивную бригаду. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Брюховецкий район Железная дорога
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