В Славянском районе мотоциклист погиб, врезавшись в экскаватор

Краснодарский край

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В результате ДТП в Славянском районе Краснодарского края погиб мотоциклист, его попутчица пострадала

Инцидент произошел днем 11 апреля в районе 73-го километра трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 35-летний мужчина на мотоцикле Honda при обгоне пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу, где столкнулся с поворачивающим налево экскаватором.

В результате происшествия водитель мотоцикла скончался, а его 33-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП Славянский район
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В Славянском районе мотоциклист погиб, врезавшись в экскаватор
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