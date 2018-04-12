В Славянском районе мотоциклист погиб, врезавшись в экскаватор

В результате ДТП в Славянском районе Краснодарского края погиб мотоциклист, его попутчица пострадала

Инцидент произошел днем 11 апреля в районе 73-го километра трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 35-летний мужчина на мотоцикле Honda при обгоне пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу, где столкнулся с поворачивающим налево экскаватором.

В результате происшествия водитель мотоцикла скончался, а его 33-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.