В Адыгее водитель предприятия украл рабочий КамАЗ и сдал его на металлолом

Житель Теучежского района обвиняется в краже КамАЗа, находившегося на балансе предприятия, где работал обвиняемый

«Установлено, что под предлогом проведения ремонтных работ водитель уговорил работодателя отогнать грузовик к себе домой. Однако производить техническое обслуживание не собирался», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

С целью получения материальной выгоды водитель выехал в город Краснодар, где сдал КамАЗ в пункт разбора. В результате этих действий подозреваемый получил 150 тыс. рублей, а сумма ущерба организации составила около 300 тыс. рублей.

«На допросе 35-летний мужчина сознался в содеянном. Следователи также установили причастность фигуранта к еще одному преступлению. Ранее обвиняемый получил от предприятия 50 тыс. рублей, которые предназначались для ремонта машины, но потратил их на личные нужды», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Теучежский районный суд.