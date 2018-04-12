В Минводах следствие ищет убийцу мужчины, тело которого нашли на кладбище

В Минводах на кладбище в поселке Ленинском нашли тело местного жителя

У 46-летнего погибшего были телесные повреждения и следы от ожогов. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следствие просит всех, кто обладает информацией о преступлении, обратиться по адресу: Минеральные Воды, улицы 22 Партсъезда, 62, телефон: 8-879-22-6-71-11.