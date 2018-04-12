Скончался кубанский художник Василий Беда

На 62-м году жизни скончался кубанский художник, заслуженный работник культуры Кубани Василий Беда

«В отличие от большинства современных авторов, уходящих от реальности в мир фантазий, Василий Георгиевич Беда работал только с натуры, передавая свое восхищение прелестью видимого глазом мира. Его волновали звуки музыки и краски, разлитые в самой природе. На своих холстах автор создавал цветочные букеты из живых цветов, выражая свое впечатление от них, настроение и чувство восхищения», — отмечается в некрологе, опубликованном министерством культуры Краснодарского края.

Василий Беда являлся членом Союза художников России, заслуженным деятелем искусств Кубани, постоянным участником российских, региональных и краевых выставок. В своем творчестве мастер развивал пленэрные традиции русской живописи. Основным жанром его произведений был натюрморт. Большая часть его работ находится в частных коллекциях России, Европы и США.