В Сочи ограничат движение транспорта из-за празднования Дня Победы

В Сочи 5 мая пройдет легкоатлетическая эстафета «Спортсмены Сочи — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

В связи с этим ограничат движение в центре.

Также на курорте 8 мая введут временное ограничение для автомобилей с 19:30 до 22:00 по маршруту прохождения акции «Свеча памяти». Проехать нельзя будет от площади Южного мола до площади Северного мола Сочинского морского порта, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Въезд для машин 9 мая будет закрыт в районе памятников и мемориалов во внутригородских районах. Временное ограничение коснется улиц Ленина, Калинина, Просвещения, Кирова, Заповедной, Трудовой Славы, Платановой и других. Дороги в районе главного мемориала в центре Сочи будут закрыты с 7:00 до 14:00.

Как сообщали Юга.ру, в Центральном районе Сочи 1 мая ограничат движение транспорта из-за праздничной демонстрации.