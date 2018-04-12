В Яблоновском загорелись несколько автомобилей
Полицейские Адыгеи выясняют причину возгорания нескольких автомобилей в поселке Яблоновском
Информация о происшествии поступила 12 апреля около 12:20. По словам очевидцев, горели около пяти автомобилей. Пожар был виден с Яблоновского моста.
«По предварительной информации, пожар произошел на территории строящегося объекта в поселке Яблоновском», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
На месте работают сотрудники полиции, спасательные службы и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Перед Яблоновским мостом со стороны Яблоновки загорелась машина, а потом был взрыв, вторая рядом стоит, но ещё не загорелась, сообщает наш подписчик. - Официального комментария пока нет! • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Адыгея
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.