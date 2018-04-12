В Яблоновском загорелись несколько автомобилей

Адыгея

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Полицейские Адыгеи выясняют причину возгорания нескольких автомобилей в поселке Яблоновском

Информация о происшествии поступила 12 апреля около 12:20. По словам очевидцев, горели около пяти автомобилей. Пожар был виден с Яблоновского моста.

«По предварительной информации, пожар произошел на территории строящегося объекта в поселке Яблоновском», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

На месте работают сотрудники полиции, спасательные службы и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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