Боевика из Дагестана посадили на 24 года за разбойное нападение и убийство следователя

Суд вынес приговор жителю Махачкалы Тагиру Исрапилову, которого признали виновным в пяти преступлениях

Его обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Бандитизм», «Разбой», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Следствие и суд установили, что в 2010 году Исрапилов вступил в незаконное вооруженное формирование, в состав которой, входили также Арслан Магомедов, Ибрагим Ганапиев, Гаджимурад Хулатаев и Ренат Шахбанов. Участники группы планировали убийства сотрудников правоохранительных органов. Для этого они незаконно приобрели и хранили огнестрельное оружие.

В это же время с целью завладения имуществом и дальнейшего финансирования террористических групп Магомедов решил убить отца Хулатаева, который являлся старшим следователем республиканских органов внутренних дел.

Хулатаев 1 августа 2010 года получил сообщение по электронной почте от Магомедова, открыл входную дверь боевикам и впустил их в квартиру. Злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием. Они связали следователю и членам его семьи руки, забрали 1,3 млн рублей и другие ценности. После этого участники банды завели следователя в одну из комнат, где Исрапилов выстрелил три раза в голову следователя. От полученных травм он скончался на месте.

Исрапилова объявили в международный розыск. В декабре 2016 года его задержали в Праге и экстрадировали в Россию. В июне прошлого года Исрапилов в камере изолятора временного содержания публично призывал к терроризму.

Суда приговорил Исрапилова к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ганапиев и Шахбанов были нейтрализованы во время задержания, оказав вооруженное сопротивление. Ранее суд приговорил Арслана Магомедовак 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.