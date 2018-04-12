Штаб «Тотального диктанта» в Краснодаре объявил о полной готовности своих площадок

В Краснодаре завершился этап подготовки ко всемирной акции «Тотальный диктант — 2018», стали известны чтецы на площадках города

В этом году в Краснодаре подготовили 1,8 тыс. мест, из них более 1,5 тыс. уже занято. На сайте totaldict.ru продолжается регистрация, однако 12 из 16 краснодарских площадок уже заполнены и закрыты.

Акция состоится 14 апреля, диктант напишут жители более 800 городов России и мира.

Закончились места в вузах, Торгово-промышленной палате, компании «АЯКС-Риэлт» и ряде других организаций. Желающих еще могут принять школы № 40, 24, 69, 2, 18 и 23. К 16 площадкам со свободным доступом присоединился филиал «Сбербанка», однако там диктант смогут написать только сотрудники компании.

В завершении этапа подготовки на площадках Краснодара распределили чтецов. В проекте примут участие 42 диктора, среди них журналисты, писатели, филологи, радиоведущие. Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий выступит чтецом в библиотеке имени Вараввы, главный редактор «РБК-Юг» Антон Смертин и основатель рекламной группы «Зеркало» Сабина Кулютникова прочтут диктант на филологическом факультете КубГУ. В академии ИМСИТ чтецами выступят шеф-редактор службы информации «Радио 107» Тигран Баратов, пресс-секретарь компании «Ростелеком» на юге России Евгения Тодорова, сотрудник клиники 3Z Денис Позяев, журналист и телеведущий Артем Никитин.

Организаторы объявили итоги конкурса «Народный чтец». В народном голосовании в соцсетях акции приняли участие более 2,5 тыс. человек. Из десяти претендентов треть голосов получила филолог, в прошлом тележурналист Инна Гончарова, она выступит чтецом на площадке «АЯКС-Риэлт».