Туристов предупредили о лавиноопасности в горах Сочи
На горнолыжных курортах Красной Поляны объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности
По данным лавинного бюллетеня от снеголавинного отряда Сочинского спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, с 12 по 13 апреля в горах выше 1500 метров над уровнем моря будет слабая лавинная опасность, на автодороге А-149 Адлер — Красная Поляна нелавиноопасно.
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Из-за лавиноопасности закрыли часть трасс на горнолыжных курортах, где начал таять снег. Днем 12 апреля температура воздуха на высоте более 2 тыс. метров поднимется до 10 °С.
В метеослужбе курорта «Роза Хутор» сообщили, что в ближайшие сутки ожидается незначительное понижение температуры воздуха и осадки.
Как сообщали Юга.ру, 12 марта курорты Красной Поляны начали переходить на весенний режим работы. Горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 22 апреля, в «Горки Город» — до 13 мая.
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