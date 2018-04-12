Туристов предупредили о лавиноопасности в горах Сочи

На горнолыжных курортах Красной Поляны объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности

По данным лавинного бюллетеня от снеголавинного отряда Сочинского спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, с 12 по 13 апреля в горах выше 1500 метров над уровнем моря будет слабая лавинная опасность, на автодороге А-149 Адлер — Красная Поляна нелавиноопасно.

Из-за лавиноопасности закрыли часть трасс на горнолыжных курортах, где начал таять снег. Днем 12 апреля температура воздуха на высоте более 2 тыс. метров поднимется до 10 °С.

В метеослужбе курорта «Роза Хутор» сообщили, что в ближайшие сутки ожидается незначительное понижение температуры воздуха и осадки.

Как сообщали Юга.ру, 12 марта курорты Красной Поляны начали переходить на весенний режим работы. Горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до 22 апреля, в «Горки Город» — до 13 мая.