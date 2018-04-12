В Воронежской области упал самолет с авиабазы Краснодарского авиационного училища

Краснодарский край, Вся Россия

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В Воронежской области в Борисоглебске произошла авария с самолетом Як-130

В Минобороны рассказали, что 9:40 во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, сообщает «Интерфакс».

Летчик-инструктор и курсант не пострадали — они катапультировались, приземлились и вышли на связь с аэродромом.

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