В Воронежской области упал самолет с авиабазы Краснодарского авиационного училища
В Воронежской области в Борисоглебске произошла авария с самолетом Як-130
В Минобороны рассказали, что 9:40 во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, сообщает «Интерфакс».
Летчик-инструктор и курсант не пострадали — они катапультировались, приземлились и вышли на связь с аэродромом.
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