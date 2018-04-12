В Краснодаре «Ростелеком» проведет телекоммуникационный форум для операторов связи ЮФО и СКФО

В Краснодаре 19 апреля пройдет форум «Новые решения для развития операторского бизнеса»

Организаторами форума стали «Ростелеком» и Huawei. Мероприятие для операторов связи Юга и Северного Кавказа пройдет в конференц-зале «Олимпийский» отеля «Интурист» на улице Красной, 109. Старт форума — в 11:30. На мероприятии обсудят вопросы беспроводных транспортных решений для быстрого развертывания, новые бизнес-проекты и возможности сотрудничества.

В форуме примут участие директор департамента по работе с операторами связи «Ростелекома» на Юге Павел Шалюгин, директор южного представительства Huawei Максим Шевцов, ведущие эксперты Huawei Алексей Папышев и Роман Куликов.

«Мы приглашаем операторов связи к диалогу, чтобы поделиться экспертизой, обсудить актуальные тенденции операторского рынка, вместе выработать лучшие формы сотрудничества. Мы готовы предложить новые идеи и проекты и хотим получить обратную связь от нынешних и будущих партнеров», — прокомментировал директор департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Павел Шалюгин.