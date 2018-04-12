В Адыгее объявили народный сбор экспонатов для Музея туриста
Кавказский государственный природный биосферный заповедник к началу турсезона планирует открыть Музей туриста
Он создается в здании визит-центра, построенном на кордоне Лагонаки в Адыгее, сообщила заместитель директора заповедника по развитию Ирина Пешнова. В экспозиции представят атрибуты туристов советских времен. Гости заповедника узнают, как люди раньше ходили в походы, в какой экипировке, что с собой брали.
«Мы объявили народный сбор экспонатов. Принимаются лыжи времен СССР, рюкзаки, палатки, котелки, горелки, ледорубы, вымпелы и значки, охотничьи спички, даже пустые банки из-под консервов "Завтрак туриста". Хочется собрать побольше черно-белых фотографий, старых журналов, книг и открыток», — отметила Пешнова.
В заповеднике рассчитывают на то, что музей будет пользоваться популярностью, поскольку ежегодно растет число экскурсантов, посещающих плато Лагонаки. Также здесь начинаются многие пешие туристические маршруты, среди них 30-й маршрут — через горы к морю.
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