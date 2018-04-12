В Адыгее объявили народный сбор экспонатов для Музея туриста

Кавказский государственный природный биосферный заповедник к началу турсезона планирует открыть Музей туриста

Он создается в здании визит-центра, построенном на кордоне Лагонаки в Адыгее, сообщила заместитель директора заповедника по развитию Ирина Пешнова. В экспозиции представят атрибуты туристов советских времен. Гости заповедника узнают, как люди раньше ходили в походы, в какой экипировке, что с собой брали.

«Мы объявили народный сбор экспонатов. Принимаются лыжи времен СССР, рюкзаки, палатки, котелки, горелки, ледорубы, вымпелы и значки, охотничьи спички, даже пустые банки из-под консервов "Завтрак туриста". Хочется собрать побольше черно-белых фотографий, старых журналов, книг и открыток», — отметила Пешнова.