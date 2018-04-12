В Адыгее 16 апреля объявили выходным днем в связи с Радоницей

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение о пасхальном дне поминовения усопших, согласно которому 16 апреля в республике объявлено выходным днем

В связи с установившейся традицией и ходатайством Майкопского и Адыгейского епископа Тихона руководителям исполнительных органов власти республики, а также руководителям организаций, независимо от их форм собственности, рекомендовано предоставить работникам выходной день 16 апреля — в пасхальный день поминовения усопших, говорится в распоряжении.

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В администрации республиканского центра отметили, что 16 апреля изменят некоторые маршруты общественного транспорта в сторону кладбища и добавлены новые.

Как сообщали Юга.ру, в Майкопе на Радоницу усилят транспортное сообщение между городскими микрорайонами и кладбищами.

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