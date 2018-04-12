В Адыгее 16 апреля объявили выходным днем в связи с Радоницей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение о пасхальном дне поминовения усопших, согласно которому 16 апреля в республике объявлено выходным днем

В связи с установившейся традицией и ходатайством Майкопского и Адыгейского епископа Тихона руководителям исполнительных органов власти республики, а также руководителям организаций, независимо от их форм собственности, рекомендовано предоставить работникам выходной день 16 апреля — в пасхальный день поминовения усопших, говорится в распоряжении.